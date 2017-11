Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

Anlässlich des Volkstrauertages gedenkt die Gemeinde Wildflecken der Toten und Gefallenen beider Weltkriege mit einer Kranzniederlegung am Sonntag, 19. November, im Anschluss an den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kapelle Oberwildflecken. Die Kranzniederlegung findet dann um 11.15 Uhr am Kriegerdenkmal statt. sek