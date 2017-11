Kranz zum Gedenken

Wie in den meisten deutschen Gemeinden, fand auch in Ramsthal eine Feierstunde zum Volkstrauertag statt. Bürgermeister Alfred Gündling erinnerte vor dem Ehrenmal am Friedhof an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Er betonte, wie wichtig es ist, aus der eigenen Geschichte zu lernen. "Wer seine Vergangenheit vergisst, steht in der Gefahr, sie zu wiederholen. Hass, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben", führte Gündling aus.

Wir sollten uns bewusst machen, dass wir 72 Jahre keinen Krieg im Land hatten. Frieden und Mitmenschlichkeit seien unsere höchsten Güter. Der Bürgermeister forderte zum Gedenken an alle auf, die durch Krieg, Terror und Gewalt ihr Leben verloren haben.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Volkstrauertag vom "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge" als Gedenktag für die Gefallenen des Krieges vorgeschlagen. Ab 1926 wurde der Volkstrauertag immer am fünften Sonntag vor Ostern gefeiert. 1935 benannten die Nazis diesen Tag in Heldengedenktag um. Inhalt war jetzt nicht mehr das Totengedenken, sondern die Verehrung der Helden.



Kranz am Ehrenmal

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition des Volkstrauertages in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands zum gewohnten Termin bis 1951 beibehalten. Ab 1952 verlegte man den Termin an das Ende des Kirchenjahres, um sich von den Heldengedenktagen der Nazis abzugrenzen. In rechtsextremen Kreisen wird aber immer noch der Begriff Heldengedenktag verwendet.

Die zentrale Feier zum Volkstrauertag fand im Deutschen Bundestag statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Rede zu dem Gedenktag. Den Abschluss der Ramsthaler Gedenk-Veranstaltung, an der Reservisten, Bundeswehrsoldaten, die Feuerwehr und Abordnungen der Ortsvereine teilnahmen, bildete eine Kranzniederlegung am Ehrenmal. Wie auch im Bundestag wurde das Lied "Ich hatt' einen Kameraden" und eine Strophe der Nationalhymne von einer Musikantengruppe gespielt. hla