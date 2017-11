Krankheit oft unterschätzt

Weiterer Vortrag im Ubiz



Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung findet am Mittwoch, 15. November, ab 18 Uhr in der Cafeteria im Eberner Krankenhaus ein Gesundheitsvortrag der Volkshochschule (VHS) und der Haßberg-Kliniken statt. Ants Lohmus, Chefarzt der Inneren Abteilung im Haus Ebern der Haßberg-Kliniken, referiert zum Thema "Das schwache Herz - Diagnose und Therapie der Herzinsuffizienz"."Alleine in Deutschland wird die Zahl der Menschen, die an einer Herzschwäche leiden, auf zwei bis drei Millionen geschätzt", erklärt Ants Lohmus. Der Chefarzt macht damit klar, dass es sich bei Herzinsuffizienz um eine Volkskrankheit handelt, an der jährlich gut 45 000 Menschen sterben.Für den Vortrag am 15. November ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule unter der Telefonnummer 09521/94200 oder online unter www.vhs-hassberge.de erforderlich.Im Rahmen des Diabetesprojekts "Der Landkreis Haßberge bewegt sich" findet am kommenden Montag, 13. November, ab 19.30 Uhr im Umweltbildungszentrum Oberschleichach (Ubiz) ein Doppelvortrag zum Thema "Diabetes" statt. Dr. med. Frank Schröder, Chefarzt der Akutgeriatrie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken und Diabetologe, sowie die Diabetesberaterin Diana Kerzinger befassen sich mit Behandlungsmöglichkeiten und den größten Irrtümern im Bereich Diabetes. Eine Anmeldung zum kostenlosen Vortrag ist nicht erforderlich, teilte das Klinik-Kommunalunternehmen weiter mit.