Krankensalbung bewegt die Gläubigen

Zu einem besonderen Gottesdienst lud die Pfarrgemeinde St. Stephanus unlängst ins Pfarrzentrum ein. Während der Messe wurde den alten und kranken Gläubigen das Sakrament der Krankensalbung gespendet. In seiner Predigt stellte Pfarrer Thomas Ringer die Figur "Christus" von Ernst Barlach in den Mittelpunkt. Eine einfache Darstellung von Jesus, der mit offenen Armen vor dem Betrachter sitzt. Ohne etwas in den Händen zu halten, gibt er den Menschen doch alles. "Er ist der Gott, der immer für dich da ist", erklärte Ringer.

Im Anschluss legte Pfarrer Ringer den Gläubigen die Hand auf und salbte Stirn und Hände mit dem Heiligen Öl. Die innige Begegnung mit Christus bewegte die Gottesdienstbesucher spürbar. Im Anschluss an den Gottesdienst bot das Kontaktcafé der Caritas Kaffee und Kuchen an. red