Krankenkommunion und Ostergottesdienste

Das katholische Pfarramt weist auf folgende Termine hin: Am Dienstag, 27. März, besteht zur Vorbereitung auf das Osterfest in beiden Pfarreien die Möglichkeit zur Krankenkommunion mit Krankensalbung. Pfarrer Glaeser beginnt in Hochstadt um 9 Uhr und in Marktzeuln um 10.30 Uhr. Anmeldungen dazu können im Pfarrbüro Marktzeuln (Telefon 09574 290) hinterlassen werden. Kranke, die regelmäßig die monatliche Krankenkommunion empfangen, brauchen sich nicht anzumelden. Am Gründonnerstag, 29. März, sind alle Gläubigen zu den Abendmahlsgottesdiensten in beiden Pfarreien, jeweils um19 Uhr eingeladen. Anschließend ist Blumenverkauf zu Gunsten des Jugendhauses Knock. Die Kollekte am Gründonnerstag ist in beiden Pfarreien für den Blumenschmuck bestimmt. Am Karfreitag, 30. März, findet um 10 Uhr in der Pfarrkirche Marktzeuln ein Kreuzweg für Kinder und Familien statt, der von Tanja Degen und den Firmlingen und Erstkommunionkindern gestaltet wird. red