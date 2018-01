Kranke Seele braucht Enttabuisierung psychischer Probleme

Punktuell



AlexaNDER HitschfelZum Internationalen Tag der seelischen Gesundheit veranstalteten Forchheimer Einrichtungen, die sich um psychisch kranke Menschen kümmern, einen Aktionstag in der Forchheimer Fußgängerzone. Ziel des Aktionstags ist es, über psychische Erkrankungen aufzuklären und Hilfsangebote in der Region bekannt zu machen."Wir wollen das Thema einfach warmhalten", erzählt Irmgard Pees vom sozialpsychiatrischen Dienst "Die Insel", der in der Löschwöhrdstraße angesiedelt ist. Gemeinsam mit anderen Einrichtungen wie dem Landkreis Forchheim, der Arbeiterwohlfahrt Forchheim, dem ApK (Verein Angehöriger und Freunde psychisch Kranker in Mittelfranken e.V.), dem Burnout-Treffpunkt Forchheim, den Lebenshilfe-Werkstätten Forchheim und dem Frauenfachverband der katholischen Kirche kämpft sie gegen die Tabuisierung psychischer Krankheiten."Solche Krankheiten sind nichts, wegen dessen man sich verstecken muss, auch wenn sich viele Erkrankte dafür schämen", ergänzt Pees.Auch wenn nur ganz selten Menschen an den Infoständen am Aktionstag stehen bleiben, kämpfen Pees und ihre Mitstreiter weiter. "Wir sind sicher, dass wir mit unserem Aktionstag den einen oder anderen Menschen erreichen - und ihm schließlich auch in weiteren Vermittlungen und Terminen helfen konnten -, den wir ohne die Präsenz vor Ort nicht erreicht hätten."Die offizielle Eröffnung der Aktionstage nahm Landrat Hermann Ulm vor. Außerdem sang der Chor "messa di voce". Der Aktionstag ist Teil einer Inforeihe mit Vorträgen und Konzerten. Heute, Donnerstag, trifft sich um 19 Uhr die Gesprächsgruppe zum Thema "Burnout und Erschöpfungssyndrom". Der Veranstaltungsort ist der Homepage www.burnout-fo.de zu entnehmen.Am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr wird zur Konzertlesung "Komm sage mir, was du für Sorgen hast" eingeladen. Das "Golden Deutsh Trio" vertont und interpretiert Text von Joachim Ringelnatz, rund um Seelenzustände und Störungsbilder, aber auch Problemlösungen. Veranstaltungsort ist der Kulturraum Sankt Gereon.Am Dienstag, 17. Oktober, findet in der "Insel" ein Vortrag von Judith Körner, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie statt über "Psychopharmaka: Was man als Laie darüber wissen sollte".Die Woche schließt mit einem Filmnachmittag am 20. Oktober um 16 Uhr, der unter dem Motto "Alles steht Kopf" steht. Der Computeranimationsfilm zeigt die faszinierende Welt der Gefühle, Träume, Wünsche und Erinnerungen und erklärt nebenbei die Funktion von Gehirn und Gefühlen.Veranstaltungsort ist das Familienzentrum Sankt Johannis in der Zweibrückenstraße 40b in Forchheim.