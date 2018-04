Kran blockiert Durchfahrt

Wegen einer Kranstellung ist am Freitag, 6. April, eine Vollsperrung der Oberen Karolinenstraße zwischen Domplatz und Domschule erforderlich. Eine Umleitungsmöglichkeit besteht über die Domstraße. Aufgrund der Sperrung müssen Busse der Linie 910 von circa 8 bis 13.15 Uhr umgeleitet werden. Alle Fahrten in diesem Zeitraum, die zu Minute 10 am ZOB beginnen, können nicht durchgeführt werden. Die Haltestellen "Am Kranen" bis "Domschule", "Jakobsberg", "Storchgasse" sowie "Schranne" bis "Schönleinsplatz" werden nicht bedient. Der Zustieg an den Haltestellen "Michelsberg", "Klinikum Michelsberg", "Villa Remeis" und "Michelsberger Wald" erfolgt in Richtung ZOB jeweils an der Haltestelle gegenüber (Richtung Wildensorg). Aufgrund der Umleitung über den Münchner Ring und Wildensorg ist im gesamten Linienverlauf mit Verspätungen von bis zu circa zehn Minuten zu rechnen. red