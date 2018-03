Der Bund Naturschutz bietet am Samstag, 31. März, eine Kräuterwanderung mit Umweltpädagogin Heike Gögelein an. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Grundschule Am Kleinen Steinbusch. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Für weitere Fragen und Informationen: Tel.: 0176/ 670 897 96. sek