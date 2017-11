Kräuter halten jetzt Winterschlaf

Zum Ende der Saison im Kräuter-Garten Martin Bauer in Vestenbergsgreuth findet alljährlich ein Glühweinabend statt, der den Besuchern eine Einstimmung auf die anstehende Adventszeit bieten soll. Wie es in einer Pressemitteilung der Firma Martin Bauer heißt, war die Veranstaltung auch am Donnerstag wieder gut besucht.

Die Besucher ließen es sich bei selbst gemachtem Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten und Plätzchen gut gehen. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wurden auch wieder kleine Geschenkideen wie selbst gemachte Marmeladen, Plätzchen und Aufstriche zum Verkauf angeboten. Nach der Winterpause startet der Kräuter-Garten Martin Bauer ab Ende April/Anfang Mai 2018 wieder in die Saison. red