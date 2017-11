Kradfahrer in Gegenverkehr

Zu schnell war am Sonntagnachmittag ein 16-Jähriger mit seinem Roller auf der Staatsstraße 2790 von Motten nach Kothen unterwegs. In der Haarnadelkurve stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlitterte in den Gegenverkehr. Er stieß gegen einen entgegenkommenden VW, meldete die Polizei.

Der 16-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste ins Fuldaer Krankenhaus gebracht werden. Durch die "Helfer-vor-Ort"-Gruppe Kothen konnte der Verletzte schnell medizinisch versorgt werden. Der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Roller wurde total beschädigt, am VW wurde die linke Fahrzeugseite eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11 000 Euro. Bei dem Unfall lief Öl aus. Die Feuerwehr Motten übernahm die Reinigung der Fahrbahn und Verkehrsleitmaßnahmen. Kurzerhand wechselte die Feuerwehr auch noch den geplatzten Vorderreifen am VW, so dass das Fahrzeug wieder fahrtüchtig wurde.

Die Straße musste vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. red