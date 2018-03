Krad schleudert gegen Felsen

Gegen 14 Uhr musste ein 55-jähriger Motorradfahrer am Freitag auf der Staatstraße zwischen Unterailsfeld und Behringersmühle einem Lkw ausweichen, der ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam.

Dabei verlor der Kradfahrer nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Krad und stürzte von diesem. Das Krad schleuderte zunächst von der Fahrbahn gegen einen Felsen und von dort zurück auf die Fahrbahn. Hierbei fing es Feuer und prallte gegen den Pkw einer 39-Jährigen. Ein weiterer Motorradfahrer fuhr noch in das Trümmerfeld. Sein Krad wurde dabei leicht beschädigt. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt.



15 000 Euro Schaden

Der 55-jährige Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber und schweren Verletzungen ins Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Der unfallverursachende Lkw, bei dem es sich vermutlich um einen blauen 38-Tonner gehandelt hat, setzte - ohne anzuhalten - seine Fahrt in Richtung Unterailsfeld/Bayreuth fort. Hinweise nimmt die PI Ebermannstadt, Tel. 09194/73880, entgegen. red