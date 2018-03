Kotflügel angefahren

Am Dienstagvormittag parkte ein 30-Jähriger seinen blauen Opel Agila auf einem Parkplatz in der Ernst-Putz-Straße. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der Radlauf hinten rechts beschädigt. Ein Unbekannter war dagegen gestoßen und hatte sich dann unerlaubt entfernt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol