Kostspieliger Auftrag

Eine 27-jährige Studentin aus Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat sich am Samstagnacht aus ihrer Mietwohnung ausgesperrt. Über eine Hotline-Nummer erreichte sie eine offenbar dubiose Zentrale, die einen Schlüsseldienst vorbeischickte. Nach etwa eineinhalb Stunden Wartezeit vor der Wohnungstür kam dann endlich ein Mann vorbei, der die Tür in weniger als eine Minute öffnete. Die Tür war lediglich ins unversperrte Schloss gefallen und somit leicht zu öffnen. Umso überraschter war die junge Frau, als sie die Rechnung präsentiert bekam. Sie musste sofort vor Ort etwa 500 Euro bezahlen, was sie auch tat.

Im Nachhinein erstattete sie Anzeige wegen Wucher. pol