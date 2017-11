Kostbares aus dem Institut

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom e. V. lädt am Mittwoch, 8. November, um 12.30 Uhr zum Kunstsnack ins Diözesanmuseum ein. Anlässlich der Gründung der Niederlassung der "Englischen Fräulein" - heute Maria-Ward-Schwestern der "Congregatio Jesu" genannt - in Bamberg vor 300 Jahren zeigt das Diözesanmuseum Kostbarkeiten aus den Sammlungen des Instituts am Holzmarkt, darunter Goldschmiedearbeiten und Paramente, aber auch Alltagsobjekte, Archivalien und Erinnerungsstücke aus den letzten 300 Jahren. Treffpunkt ist an der Kasse der Diözesanmuseums. red