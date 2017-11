Kositz fordert Steigerung

Die Regnitztal Baskets starten am Sonntag (14 Uhr) in Heidelberg in die Relegationsrunde der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL). Die Brose-Talente haben eine schwere Gruppe erwischt. Mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen, den Young Gladiators Trier, den ART Giants Düsseldorf, den RheinStars Köln, dem TV Langen und den Bayreuthern warten nicht nur starke Gegner auf die Jungs um Jakob Keßler, sondern vor allem weite Auswärtsfahrten. Die Gruppeneinteilung ist dem neuen JBBL-Modus geschuldet, wobei sich die Erst- und Zweitplatzierten der Relegation anschließend mit den Hauptrundensiegern in den Play-offs messen.

Der erste Gegner sind die Junior Baskets Rhein-Neckar. Die U16-Vertretung des USC Heidelberg gastierte bereits in der Vorrunde in Oberfranken und unterlag deutlich mit 45:84. Von diesem deutlichen Sieg sollten sich die Bamberger Youngsters allerdings nicht blenden lassen. Trainer Kevin Kositz schätzt das Spiel wie folgt ein: "Mit der Qualifikation für die Relegationsrunde hat sich die Mannschaft selbst in die Pflicht genommen, noch mehr in den Mannschaftserfolg und die individuelle Entwicklung zu investieren. Wir hinken unseren Ansprüchen noch hinterher. Jetzt müssen wir Charakter zeigen." la