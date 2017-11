Kooperation mit Klobuck

Der Landkreis Haßberge pflegt mehrere Partnerschaften mit ausländischen Kommunen, mit ihnen findet ein regelmäßiger Austausch statt. Über geplante Aktionen und Austauschmaßnahmen im Jahr 2018 berichtete Horst Hofmann, Geschäftsführer des Landratsamtes Haßberge, dem Kulturausschuss. Schwerpunkt werden laut Hofmann im kommenden Jahr "die Ausweitung der Verbindungen nach Polen und die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Verbindung mit der Stadt Kiryat Motzkin" in Israel sein.

Wesentlicher Inhalt der Partnerschaft mit der israelischen Stadt ist "der aktive Austausch von Jugendgruppen". Im laufenden Jahr ist demnach eine Jugendtanzgruppe aus Israel in den Kreis Haßberge gereist, im kommenden Jahr sei ein Gegenbesuch geplant. Bereits in 2017 jährte sich das Entstehen der Partnerschaft mit Kiryat Motzkin zum 25. Mal, im Folgejahr nun soll es eine Feierlichkeit geben, zu der eine Delegation aus Israel erwartet wird.

Die Verbindung zum polnischen Landkreis Klobuck soll weiter ausgebaut werden, wie Hofmann erläuterte: Nach mehreren Sondierungen durch den Landrat mit der Verwaltung sei nun von den Kreisgremien beschlossen worden, "eine offizielle Kooperation mit dem Landkreis Klobuck einzugehen". Die Unterzeichnung der Vereinbarung sei für diesen Dezember vorgesehen. Zudem kommt im gleichen Monat erstmals eine kleine Gruppe von Praktikanten aus der Berufsschule Klobuck in den Kreis Haßberge an die Haßfurter Berufsschule sowie Mittelschule.

Für seine Partnerschaften plant der Kreis Haßberge insgesamt 45 000 Euro an Haushaltsmitteln ein. Neben den genannten Partnern pflegt der Landkreis Freundschaften mit Tricastin (Frankreich) und Schweden (Lindesberg) al