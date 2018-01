Die Gemeinden Markt Pressig und Gemeinde Stockheim sind auf einem guten Weg, das Haßlachtal noch attraktiver und liebens- und lebenswerter zu gestalten. Das ging aus einer Informationsveranstaltung am Donnerstag in der Zecherhalle in Neukenroth hervor. Hier wurde über die zweijährige Arbeit der Gemeinderatsgremien in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE) und dem Beratungsbüro Geoplan (Stadt-, Orts- und Regionalentwicklung) berichtet.

Das Zauberwort heißt dabei ILEK (interkommunales ländliches Entwicklungskonzept) mit dem man die Kommunen im Haßlachtal fit für eine gute Zukunft machen will. Bürgermeister Rainer Detsch (Stockheim) konnte zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, etliche Gemeinderäte beider Kommunen sowie Bürgermeister Hans Pietz (Pressig), Wolfgang Kießling und Reinhard Sponsel vom ALE herzlich begrüßen. Als Fazit des Abends stellte Detsch fest: "Jetzt geht's erst los!" Zwei starke Kommunen gehen den Weg für ein starkes Haßlachtal an, war sein Aufruf zum Schluss der Veranstaltung.

Zunächst stand ein Rückblick mittels einer Präsentation durch Andreas Hacke (Geoplan) im Blickfeld. Arbeitskreise erarbeiteten Stärken/Schwächen und Entwicklungspotenziale. Es wurden vier Handlungsfelder favorisiert: "Lebenswertes Haßlachtal", "Natur- und Erlebnis", "vernetzter Wirtschaftsraum Haßlachtal" und "ILE (Interkommunale ländliche Entwicklung) Haßlachtal".

Die ILE-Gemeinden wollen ihre Zusammenarbeit verstetigen und intensivieren. Die Zusammenarbeit der Räte und Verwaltungen soll verstärkt, Möglichkeiten zur Kosteneinsparungen sollen geprüft und genutzt werden.

Pressig und Stockheim wollen durch eine konsequente Innenentwicklung die Vitalität ihrer Ortskerne erhalten und einer Zersiedlung entgegenwirken. Vor allem für die peripher gelegenen Orte gilt es Entwicklungsstrategien zu erarbeiten um deren Lebensqualität und Wohnfunktion zu stärken.



Mehr Verkehr?

Auf die Frage von Klaus Scherer ob man unter Lebensqualität mehr Verkehrsaufkommen verstehe, konkret sprach er die Situation an der B85/B989-Ampelanlage an, wo es zu Stoßzeiten lange Autoschlangen gibt, antwortete Bürgermeister Rainer Detsch, dass man in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Straßenbauamt an Lösungen arbeite. Allerdings gehören zu einer pulsierenden Gemeinde mit Einkaufsmärkten und Industriegebiet auch die Straßen- und Verkehrserschließung zur Lebensqualität.

Im Anschluss stellte Michael Breitenfelder, ILE-Manager, am Beispiel Fränkische Schweiz die großen Chancen vor, die sich aus der ILEK-Zusammenarbeit ergeben. Zur Durchführung der verschiedensten Maßnahmen gebe es eine Reihe verschiedener Förderprogramme. In der Fränkischen Schweiz arbeiteten 18 Gemeinden über zwei Landkreise hinweg seit dem Jahr 2007 zusammen. Im Entwicklungsgebiet wohnten 56 000 Einwohner. Als Beispiele aus der Umsetzung stellte er unter anderem vor: Radwegekonzept, Gewerbeflächenpool, medizinische Versorgung, Seniorenprojekt, Erneuerbare Energien, Verwaltungskooperationen (Standesämter, Bauhöfe, Klärwärter). Ferner zeigte er Möglichkeiten und Wege der Umsetzungsbegleitung und Beratung auf, wie eventuell durch ein Umsetzungsmanagement. Er machte Mut, die Umsetzung in Angriff zu nehmen, dabei allerdings auch immer die Bürger mit einzubeziehen. eh