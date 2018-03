Konzert wird ein Glanzlicht

Das Frühjahrskonzert der Blaskapelle Gereuth am Samstag, 10. März, ist das nächste Highlight der Kapelle. Darauf verwies der Vorsitzende Franz Pohley bei der Jahresversammlung der Musiker in der Gaststätte "Greifenklau" in Gereuth.

Pohley ließ in seinem Bericht die Veranstaltungen des letzten Jahres Revue passieren. Er gab weiterhin die Terminplanung für 2018 bekannt. So findet das Frühjahrskonzert am 10. März in Untermerzbach im Reisenwebersaal statt. "Als Gastkapelle treten die Neubrunner Dorfmusikanten auf und wir werden unseren Gästen ein abwechslungsreiches Programm präsentieren", so der Vorsitzende. Über der Beteiligung an den Proben äußerte sich Franz Pohley ebenso zufrieden wie Dirigent Ernst Grimmer. Dieser zeigte sich Stolz auf das Niveau der Kapelle und kündigte an, das Repertoire der Kapelle weiter ausbauen zu wollen. Kassier Michael Steppert konnte von soliden Finanzen des Klangkörpers berichten. "Unsere Ausgaben für Beiträge zum Musikbund, Instrumentenversicherung und den Dirigenten erfordern, dass wir weiterhin unsere Vereinsaktivitäten hoch halten", sagte Steppert.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass neben dem Frühjahrskonzert ein Weihnachtskonzert geplant ist. "Auch den ,Tag der Blasmusik' am Pfingstsonntag werden wir wieder durchführen", sagte Franz Pohley. hw