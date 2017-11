Konzert und Ausstellung

In der Fachklinik in Herzogenaurach finden in den nächsten Tagen zwei Veranstaltungen statt. Am heutigen Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr wird zur Vernissage "Dialog zwischen Pinsel und Faden" eingeladen. Die Kulturpreisträgerin der Stadt Herzogenaurach, Anita Leutwiler, zeigt Textilarbeiten und Veröffentlichungen zu ihren Kinderbüchern.

Die Malerin Claudine Joho zeigt Original-Aquarelle aus den Kinderbüchern. Die musikalische Eröffnung übernimmt der Saitenpaganini Stefan Grasse.

Außerdem lädt die Fachklinik zu einem etwas ungewöhnlichen Konzert mit dem Aischgrund-Schipper-Chor "Vom Frankenland zur Waterkant" ein. Hier treten die Sänger am Samstag, 18. November um 19 Uhr in der Fachklinik Herzogenaurach auf. Der Eintritt ist frei. red