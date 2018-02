red



Ein weiteres Konzert mit "Wibraphon" findet am Sonntag, 25. Februar, in Hammelburg statt - diesmal im Großen Saal der Bayerischen Musikakademie. Bei der Konzertreihe "Romantisch - Klassisch - Modern" möchte "Wibraphon" zeigen, dass auch in den eigenen Reihen durchaus hörenswerte Solisten zu finden sind, präsentiert werden Solowerke und selektierte Konzertsätze aus Klassik und Romantik bis hin zur Modernen. In Ravels Meisterwerk Bolero fügt der musikalische Leiter Prof. Johann Mösenbichler "seine Solisten" zum finalen orchestralen Höhepunkt zusammen. Beginn ist um 16 Uhr. Karten gibt es im Bunten Buchladen, oder auf www.wibraphon.de