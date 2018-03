Konzert mit Suzan Baker & Dennis Lüddicke

Suzan Baker & Dennis Lüddicke - zwei Stimmen, zwei Gitarren - treten am Freitag, 23. März, ab 20 Uhr im Klenze-Saal der Stadthalle Eltmann auf. Suzan Baker schreibt seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft eigene Songs und verarbeitet darin in bester Songwriter-Manier ihre Sicht auf die Welt. Ihre Songs bestechen durch eine bildreiche Lyrik, die durch die außergewöhnliche Stimmpräsenz der Künstlerin zusätzlich an Tiefe gewinnt. Mit Dennis Lüddikes Gitarrenkünsten bildet sich eine musikalische Symbiose von bemerkenswerter Bandbreite: Mit Charme und Esprit nehmen die zwei Künstler ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch Jazz, R'n'B, Rock, Alternative, Reggae, Latin und Soul. Ihr eineinhalbstündiges Programm trägt den Titel "The heart matter". Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 19 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf bei Ritz, am Marktplatz in Eltmann, Telefonnummer 09522/89970, E-Mail info@ritz-eltmann.de. Foto: PR