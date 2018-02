Konzert mit Eva- Maria Klöhr

red



Ein Konzert mit der unterfränkischen Liedermacherin findet am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr im Pfarrsaal Oberthulba statt. Bereits zum dritten Mal tritt die christlich-spirituelle Liedermacherin und Sängerin dort auf, um mit ihren Liedern die Seelen ihrer Zuhörer zu berühren. Die Künstlerin aus dem Kreis Kitzingen präsen-tiert ab 17 Uhr ihr Programm zum aktuellen Album "Heute Nacht schick' ich Dir einen Engel".Mit ihren Liedern und Texten will die Sängerin Wärme, Hoffnung und Zuversicht geben. Sie wirbt dafür, Beziehungen und den Frieden bewusst zu stärken und dem Leben zu vertrauen. Dabei besitzt sie die Gabe, tief in die Seele dringende Botschaften in eingängige Lieder zum Mitsingen zu verpacken. Dass ihr dies gelingt, hat sie bei ihren beiden bisherigen Auftritten in Oberthulba eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Weitere Info unter www.seelenberuehrungen.de