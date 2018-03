Konzert in Kultur.werk.stadt

Ab sofort gibt es Karten für das erste Konzert in der Kultur.werk.stadt. Zu Gast sind am Samstag, 14. April, um 20 Uhr Frithjof Greiner und Thomas Meyer. An diesem Konzertabend werden Werke bekannter Komponisten, von Fritz Kreisler mit Tempo di Minuetto über Antonin Dvorak, bis Scott Joblin mit den legendären "Ragtime Dance Nr. 6" und "The Entertainer" aus dem Film "Der Clou", zu hören sein. Karten in der Kultur.werk.stadt oder an der Abendkasse. red