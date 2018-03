Konzert-Gottesdienst mit Thomas Steinlein

Die Jesus-Gemeinde Bamberg lädt am Sonntag, 18. Februar, zu einem Konzert-Gottesdienst mit dem Songwriter, Sänger und Pianisten Thomas Steinlein ein.Der blind geborene Künstler besuchte die Musikhochschule in Weimar. Von rockigen über Hip-Hop-Elemente bis hin zur Ballade nimmt er seine Zuhörer und ihre Lebensproblematiken mit hinein in seine Lieder, verweist aber auch auf die Quelle, die dem Leben Hoffnung und Halt gibt: Jesus Christus. Die etwa zweistündige Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Jesus Gemeinde, Hohmannstraße 3 in Bamberg. red