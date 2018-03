Konzert für die Orgel

Der überregionale Männerchor des Fränkischen Sängerbundes e.V. unter Leitung von Hermann Freibott gibt am Samstag, 24. März, um 17 Uhr ein Konzert in der St.Dionysus-Kirche in Rottershausen zu Gunsten der Orgel-Sanierung. Es werden eine Messe, ein Tedeum sowie Lieder der Romantik geboten. sek