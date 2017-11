Konzert des Duos "2gether"

Nach erfolgreichen Auftritten beim Offenen Podium des Jungen Theaters Forchheim und mit seinem Programm "Side by side" bietet das Duo "2gether" (Traudi Harrer und Eberhard Wilhelm) am Samstag, 18. November, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Igensdorf ein Konzert mit größtenteils neuem Programm. Auch an diesem Abend erwartet die Besucher eine laut Pressemitteilung interessante und abwechslungsreiche Liedfolge in eigenen Arrangements, vorwiegend aus dem "Great American Songbook". Der Eintritt ist frei. Spenden für den Förderverein der Sing- und Musikschule Igensdorf sind willkommen. Ein weiterer Auftritt wird im Rahmen des Benefizkonzertes am Sonntag, 3. Dezember, in der Klosterkirche St. Anton in Forchheim stattfinden. Dort werden weihnachtliche und winterliche Weisen aus dem "Great American Songbook" zu hören sein. red