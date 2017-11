Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Montagfrüh fuhr eine 26-jährige Renault-Fahrerin zusammen mit ihrem eineinhalbjährigen Kind auf der Bundesstraße B 286 in Richtung Oerlenbach. In einer scharfen Linkskurve verlor sie auf der nassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto, drehte sich und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum auf der Gegenseite. Das Fahrzeug kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Mutter und Kind blieben unverletzt. Das Kind wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. pol