Kontrahenten mit dem Messer bedroht

Vor einer Großbaustelle in der Industriestraße in Knetzgau bedrohte ein 17-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, einen Kontrahenten mit einem Messer. Zwischen den beiden war es bereits zuvor in der nahe gelegenen Diskothek zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Der 17-Jährige wurde bei der Drohung gegen den Kontrahenten durch seine Begleiter zurückgehalten und entfernte sich schließlich mit diesen in einem schwarzen BMW. Eine Streifenbesatzung der Haßfurter Polizei fand das Fahrzeug und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Haßberge wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zur genauen Klärung des Tathergangs erhofft sich die Kriminalpolizei Schweinfurt Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in der Industriestraße machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Schweinfurt unter Telefonnummer 09721/2021731 in Verbindung zu setzen.