Konto missbraucht

Anfang dieser Woche erhielt eine 57-jährige Frau aus Bad Kissingerin einen Anruf von einen angeblichen Microsoft-Mitarbeiter in englischer Sprache. Die Frau installierte daraufhin einen sogenannten Teamviewer in ihrem Computer und sollte für einen Zwei-Jahresvertrag 49 Euro bezahlen. Diesen Bezahlvorgang nutzte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter dann jedoch aus und erwarb, ohne Wissen der Bad Kissingerin, zwei XBox Gutscheine im Wert von 150 Euro. Daraufhin wandete sich die Frau an die Polizei. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt nun unter anderem wegen Leistungsbetrug. pol