Kontakte sind Gold wert

Das Netzwerk Frauen für Frauen machte mit der Veranstaltung "Die Kunst der guten Beziehung" in den Räumen der Designwerkstatt den Auftakt für ein Netzwerkevent, bei dem die weiblichen Gäste die Möglichkeit hatten, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Den Organisatorinnen liegt das Thema Netzwerken besonders am Herzen, da es vor allem Frauen schwererfällt, gezielt zu netzwerken und diese Kontakte bewusst für sich zu nutzen, um ans Ziel zu kommen. Ganz anschaulich wurde dazu mit allen Teilnehmerinnen zum Einstieg symbolisch ein Netz mit einem Wollfaden gespannt. Die Botschaft dabei war: Gemeinsam kommt man schneller ans Ziel, jede trägt etwas zum Gelingen bei und es ist erlaubt, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Jutta Weigand, die Referentin des Abends, ist begeisterte Netzwerkerin und konnte mit vielen persönlichen Beispielen verdeutlichen, dass es sich lohnt, Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und zu nutzen. Dem Organisationsteam gehören die Gleichstellungsbeauftragen aus Stadt und Landkreis Coburg, der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, den Jobcentern von Stadt und Land und der Hochschule Coburg an. Wer informiert bleiben will, kann sich von Susanne Müller von der Stadt Coburg unter E-Mail: susanne.mueller@coburg.de in den Infoverteiler aufnehmen lassen. red