Konrad Müller bestätigt

Vorstandswahlen und Ehrungen - beides stand im Fokus der Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Ebrach. Sie fand traditionell in der Gaststätte "Zum Alten Bahnhof" statt.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte der Vorsitzende Konrad Müller auf das abgelaufene Jahr zurück. Er zeigte sich erfreut darüber, dass die Angebote seitens der Mitglieder zahlreich angenommen werden.

Einen besonders emotionalen Beitrag lieferte die Vertreterin der Frauen, Klara Kern. In einer bewegenden Rede bedankte sie sich im Namen des Gesamtvorstandes bei Christa Wittig. Sie hatte zuletzt das Amt der Beisitzerin inne und scheidet auf eigenen Wunsch hin aus dem Vorstand aus.

Im Fortgang der Versammlung übernahm der Erste Bürgermeister Max-Dieter Schneider die Wahlleitung. Die Stimmenauszählung brachte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender: Konrad Müller, Erster stellvertretender Vorsitzender: Michael Rösslein, Zweiter stellvertretender Vorsitzender: Herrmann Bauer, Schriftführer: Willi Fischbach, Kassiererin: Gabi Tacke, Vertreterin der Frauen: Klara Kern, stellvertretende Vertreterin der Frauen: Eleonore Trapp, Vertreterin der jüngeren Generation: Helena Böhm, Beisitzer: Agnes Götz, Friederike Neukamm, Hildegard Gruß und Monika Ehrlich.

Zum Höhepunkt einer jeden Jahreshauptversammlung zählen natürlich die Ehrungen. So freute man sich, folgende Mitglieder auszeichnen zu dürfen: Für zehn Jahre Mitgliedschaft: Emil Eyßelein, Klaus Zinser, Stefanie Hofmann, Christine Schmitt, Horst Marschall, Rosemarie Neubeck und Maria Götz; für 25 Jahre Mitgliedschaft: Agnes Götz, Georg Russ, Irmgard Schmitt, Michael Frey und Rosemarie Gries; für 30 Jahre: Hildegard Fuchs, Rita Götz, Horst Hillmann, Anton Bäuerlein, Justine Fleischmann und Oswald Binder; für 40 Jahre treue Verbundenheit zum Verband: Kunigunda Schilling. Ebenfalls geehrt wurde der Schriftführer Willi Fischbach für 20 Jahre Mitarbeit im Ortsverbandsvorstand.

Michael Mohr stellte die Initiative Seniorenhilfe Steigerwald Burgebrach, die aus ehrenamtlichen Helfern besteht, vor. Den Abschluss der Veranstaltung bildete das Referat der stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Ingeborg König-Fischer, die über die Arbeit des Verbandes informierte und dessen Forderungen an die politisch Verantwortlichen aufzeigte. red