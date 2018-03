Konfirmation in Langenau

Bei frischen Temperaturen, aber mit Sonnenschein zogen die Konfirmanden unter den Klängen des Musikvereins in die Langenauer Kirche ein. In einem festlichen Gottesdienst mit dem Singkreis Tettau und Reinhard Rentsch an der Orgel empfingen sie das erste Mal das heilige Abendmahl. Die Konfirmandinnen waren (von links): Laura Steiner, Leonie Löffler, Melina Neubauer und die Konfirmanden: Leon Butters und Paul Keim. Foto: Marko Wachter