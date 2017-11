Kompetenz, um den Laden zu schmeißen

Zehn Frauen aus ganz Bayern haben das Seminar zur Unternehmensentwicklung im Bereich "Hauswirtschaftliche Dienstleistungen" besucht. Jetzt überreichte der Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hubert Bittlmayer, persönlich in Kulmbach die Zertifikate. Eine Absolventin kam aus Kulmbach, eine aus Kronach.

Christine Seemüller-Kohles stellte die Inhalte, die in fünf zweitägigen Modulen vermittelt werden sollten, dar. Es ging um den Aufbau eines eigenen Unternehmens, um Marktanalysen, Netzwerkbildung, um rechtliche Grundlagen, Versicherungen, aber auch um Wirtschaftlichkeitsberechnungen, um die Erstellung eines Unternehmenskonzeptes, um Marketing, Kommunikation mit den Kunden und um Weiterentwicklung. "Jetzt muss jeder seine Marktlücke finden", machte Seemüller-Kohles den Absolventinnen Mut. Besonders freute sich Seemüller-Kohles, dass unter den ersten Absolventen auch zwei Oberfränkinnen waren: Regine Leuschner kam aus Kulmbach, Roswitha Kühr aus Kronach. Beide Oberfränkinnnen haben das Seminar mit Bravour bestanden, wollen zukünftig das theoretische Wissen auch in der Praxis anwenden.

Behördenleiter Guido Winter betonte, dass der Bereich Hauswirtschaft, modern geworden sei. "Wir schmeißen den Laden", sei der Slogan, der die Frauen motivieren soll, eigene kreative Ideen zu entwickeln. "Der Bereich Hauswirtschaft hat kein angestaubtes Image mehr, sondern dieser Bereich ist attraktiv, spannend, vielfältig", so Winter.

Auch die Kreisbäuerin Beate Opel zollte den Teilnehmerinnen des Seminars höchsten Respekt. "Jetzt ist es an Ihnen, den nächsten Schritt zu tun", sagte Opel. Der wichtigste Aspekt dabei, einen eigenen Betrieb aufzubauen, sei immer die Qualität, Beschwerdemanagement und Neukundenakquise, gab Seemüller-Kohles den Absolventinnen mit auf den Weg.

Katharina Scheel aus Goldbach, eine der Absolventinnen, ließ bei der Zeugnisübergabe die Seminarinhalte Revue passieren. Brigitte Kögl aus Straubing stellte ihr Unternehmenskonzept vor.

Im Fokus des Interesses standen aber nicht nur die Absolventinnen, sondern vor allem das Vorgespräch zwischen Hubert Bittlmayer vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Landrat Klaus Peter Söllner und Oberbürgermeister Henry Schramm. Denn dabei ging es um die Realisierung eines Grünen Zentrums in Kulmbach. Auch das Amt für Ernährung,. Landwirtschaft und Forsten und die Landwirtschaftsschule sollen in das Grüne Zentrum umziehen. "Die Tage des Amtes in der Trendelvilla sind gezählt", sagte Behördenleiter Guido Winter.