Eine deutsche Erstaufführung der "Theatergastspiele Fürth" in Baiersdorf ist die Komödie "Auf dünnem Eis" von Eric Assous am Sonntag, 18. Februar. Beginn im Kulturzentrum Jahnhalle (Jahnstraße 11) ist um 20 Uhr. Die Regie hat Holger Berg (ehemals am Staatstheater Nürnberg) Dem Intendanten Thomas Rohmer ist es gelungen, die Schauspielerin Petra Kleinert ("Frau Schäffer" aus "Mord mit Aussicht" und neu aus "Soko Leipzig") für ihre erste Tournee gewinnen zu können. Roberto Guerra, unter anderem am Renaissance.Theater Berlin, ist ihr Partner. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Karine und Didier sind ein ganz normales Paar. Sie konfrontieren den anderen mit unangenehmen Wahrheiten, fragen sich gegenseitig aus, sie hassen und sie lieben sich. red