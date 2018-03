Kommunen sehen sich von Bund und Land ernst genommen

Auf großes Interesse stieß der Vortrag von Sandra Heinz, Tourismusbeauftragte im Oberen Rodachtal, bei der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CSU. Die studierte Diplom-Geografin ist seit August für Steinwiesen, Nordhalben und Wallenfels tätig, um dem Tourismus wieder zu alter Stärke zu verhelfen.

Es sei gelungen, über das Programm "Landaufschwung" eine Förderung für die Fachkraft zu erreichen, freute sich Bürgermeister Gerhard Wunder über das Engagement der neuen Mitarbeiterin. Mit mehr Übernachtungen werde für mehr Umsatz in den Gastronomiebetrieben sowie den öffentlichen Einrichtungen gesorgt. Die eigene Wertschätzung steige, stellte Heinz das Ziel vor. Dabei komme es auf die Akteure vor Ort an, die Gäste begeistern müssten.



Die Attraktionen

Mit der Ködeltalsperre, der Flößerei, dem Klöppeln und dem Schwerpunkt Wandern biete die Region attraktive Angebote, die es auszubauen gelte. Erstmals werde ein Walderlebnis-Programm geboten, das Kräuterspaziergänge und naturnahe Wanderungen beinhalte, stellte sie den druckfrischen Prospekt vor. Durchgehend müsse der Frankenwald als "Wanderwald" beworben werden. Die Flößerei solle mit einem "Flößerlädla" ein zusätzliches Highlight bekommen. Die Basis für eine Steigerung der Übernachtungszahlen werde jedoch mit dem Angebot an Übernachtungs- und Speisemöglichkeiten gelegt.

Der Schwung, der mit der Auszeichnung des Frankenwaldes zum "Waldgebiet des Jahres" gewonnen wurde, sollte genutzt werden, würdigte Steinbachs Bürgermeister Thomas Löffler die Bemühungen im Oberen Rodachtal.

Als wertvolle Hilfe gerade für die finanzschwächeren Kommunen wertete Kreisvorsitzender Bernd Rebhan die Förderinitiativen der Staatsregierung. Speziell bei der Verbesserung der Breitbandversorgung sei der Höfebonus wertvoll. Bis zu 90 Prozent der Investitionen könnten damit abgedeckt werden. Auch die Nordostbayern-Initiative gegen die Leerstandsbeseitigung sei eine sehr gute Unterstützung. Die vielen Projekte, die über das Förderprogramm landkreisweit abgewickelt würden, belegten deutlich, dass die Fördergelder sehr zielgerichtet fließen. Jens Korn als stellvertretender Kreisvorsitzender ging auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus kommunaler Sicht ein. So solle der Glasfaserausbau vorangetrieben und der ÖPNV durch ein bundeseinheitliches eTicket gefördert werden. Auch die ärztliche Versorgung auf dem Land wolle die Bundesregierung verbessern. "Gerade für unsere Region sind das wichtige Impulse", so Korn.

Bei den Neuwahlen wurde Bernd Rebhan als Kreisvorsitzender bestätigt. Stellvertreter sind Jens Korn und Anita Swiduruk, Beisitzer Angela Hofmann, Bernd Liebhardt (beide Kronach), Wolfgang Förtsch, Jochen Gleich (beide Wilhelmsthal), Gerhard Wunder (Steinwiesen), Werner Löffler (Pressig), Thomas Löffler (Steinbach am Wald) und Michael Bohl (Weißenbrunn). red