Kommissar coacht Ernestiner

Die Gruppe des Businessführerscheins staunte nicht schlecht, als sie sich nachmittags zu ihrem Modul "Persönlichkeitstraining" traf. Vor der Tür stand der Franken-Tatort-Kommissar Andreas Leopold Schadt, der die 10. Klassen des Gymnasiums Ernestinum an diesem Nachmittag besuchte. Ziel des Schauspielers war es, die persönlichen Stärken jedes Schülers individuell herauszuarbeiten und so einen Beitrag zur Stärkung des Selbstbewusstseins zu liefern.

Begonnen hat der Nachmittag damit, dass der Schauspieler Andreas Leopold Schadt den Gymnasiasten über sein bisheriges Leben berichtete, er zeigte den Schülern auf eine sympathische Weise, wie man mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen hat und was überhaupt unter dem Begriff "Persönlichkeit" zu verstehen ist. Um die eigenen Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Umgang zu fördern, gab der Tatort-Kommissar den Schülern die Aufgabe, einige positive und negative Eigenschaften von sich zu notieren. Zusätzlich sollten alle Teilnehmer die positiven Charaktereigenschaften von ihren persönlichen Idolen notieren. Im anschließenden Feedback, das Schadt den Schülern lieferte, fielen Vergleiche zu großen Unternehmern, wie beispielsweise Elon Musk, aber auch Fußballstars wie James Rodriguez. Sie verglichen ihr eigenes Selbstbild mit ihrem Fremdbild. Letztendlich wurde schnell klar, dass jeder auf seine persönliche Art die erkannten Potenziale nutzen und ausbauen soll.

Auf seine schülernahe, sehr direkte und humorvolle Art konnte der "Kommissar" den Schülern viele Ratschläge geben. Auch Übungen zum Thema "Nein-Sagen" wurden praktisch durchgeführt. W. Matthe