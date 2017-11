Wo und unter welchen Bedingungen wird der größte Teil unserer Gebrauchsgegenstände heute hergestellt? Warum werfen wir vieles davon schon nach wenigen Jahren wieder auf den Müll? Diese und andere Fragen beantwortet der Dokumentarfilm "Kommen Rührgeräte in den Himmel?", den die Bund Naturschutz Kreisgruppe Lichtenfels in Kooperation mit dem Bündnis 90/Die Grünen am Montag, 20. November, um 19 Uhr in der Neuen Filmbühne in Lichtenfels präsentieren.Platzreservierungen über die Neue Filmbühne Lichtenfels unter Telefon 09571/757 150 oder auf der Homepage unter www.neue-filmbuehne.de werden empfohlen. red