Kommandantin für 25 Jahre Dienstzeit geehrt

Die Cottenauer Feuerwehr hat mit jungen Aktiven wieder an Stabilität gewonnen. Diese Feststellung traf Bürgermeister Hermann Anselstetter bei der Hauptversammlung im Gerätehaus. An Kommandantin Alexandra Schmelz überreichte stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann das staatlichen Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahren Dienstzeit.

Die Geehrte habe als Schriftführerin, Vorsitzende und nunmehr als Kommandantin immer Verantwortung übernommen, lobte Kunstmann.

Der Feuerwehrverein Cottenau zählt gegenwärtig 34 Mitglieder.

Vorsitzender Jochen Trier betonte, dass es immer schwerer werde, einen Verein in einem nur 100 Einwohner zählenden Ort am Leben zu halten. Jeder Bürger sollte sich überlegen, wie er sich in die Gemeinschaft einbringen könne, "denn das Miteinander kommt etwas zu kurz". Umso mehr freute sich Trier über die spontane Bereitschaft von Bettina Schatz-Ritter, die Gedenkfeier am Ehrenmal zum Volkstrauertag musikalisch zu begleiten. Ein gutes Miteinander werde mit der Gemeinde und den Schützen gepflegt.

Alexandra Schmelz verwies auf mehrere Übungen und einen Einsatz, als ein Baum nach einem Sturm auf die Kreisstraße gestürzt war.



Tim Ackermann 30 Jahre aktiv

An Tim Ackermann überreichte die Kommandantin die Ärmelstreifen für 30 Jahre aktiven Dienst.

Walter Schmelz konnte von einer guten Kassenlage berichten. Philipp Metzner und Volker Hofmann bescheinigten ihm eine gewissenhafte Buchführung.

Jörg Kunstmann bezeichnete die Cottenauer Wehr als einen kleinen "Edelstein" innerhalb der Feuerwehren des Landkreises. Sie schenke der Ortschaft ein Mehr an Sicherheit und Lebensqualität. Diese ehrenamtliche Arbeit werde oft zu wenig wertgeschätzt. Werner Reißaus