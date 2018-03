Kommandant spart nicht mit Kritik

Katrin Kretschmer heißt die neue Vorsitzende beim Seßlacher Feuerwehrverein. Bei den Neuwahlen in der Alten Schule wurde die Betreuerin der Seßlacher "Mini-Löschmeister" am Freitagabend gewählt. Vorstand Stefan Besold hatte nicht wieder kandidiert.

Kretschmer zur Seite steht der wiedergewählte Zweite Vorsitzende André Kübele. Schriftführerin bleibt Nina Kübele, zu ihrem Stellvertreter bestimmten die Versammelten Elmar Butterhof. Neuer Kassenwart ist Alexander Fritsch, als Beisitzer fungieren Gerald Autsch, Fabian Bartsch, Stefan Besold, Markus Bub, Daniel Dünisch, Sven Eichler und Fabian Obermüller. Zu Kassenprüfern wurden Heiko Kretschmer und Klaus Rittsteiger ernannt.

Die Aktiven-Führung liegt weiterhin in den bewährten Händen von Robert Cervenka, der mit hundert Prozent in seinem Amt bestätigt wurde. Zweiter Kommandant bleibt Frank Böhm.

Cervenka blickte auf ein "sehr turbulentes und arbeitsintensives Jahr" zurück. So wurden durch die Neubeschaffungen des neuen Mehrzweck- und dann des Drehleiter-Fahrzeugs Anbauten vorgenommen. "Allerdings wurden die Bauarbeiten teilweise mangelhaft und erst nach circa zwölf Wochen fertiggestellt", monierte Cervenka. Elf Mängel, wie teilweise nicht zu öffnende Tore, seien der Stadt gemeldet worden. Die neue Drehleiter musste bis zur Fertigstellung behelfsweise für vier Wochen bei der Feuerwehr Bad Rodach untergestellt werden. Bisher konnte kein Drehleitermaschinist ausgebildet werden. "In diesem Jahr ist bisher auch kein Platz an der Staatlichen Feuerwehrschule für unser Personal vorgesehen", kritisierte der Kommandant. Umgang und Bedienung der Drehleiter sollen ab März im Vordergrund der Übungen stehen.

28 Einsätze verzeichnete die Seßlacher Wehr im Jahr 2017, darunter sechs Brände und acht technische Hilfsleistungen. Die wichtigsten waren zwei Dachstuhlbrände in Bischwind und Autenhausen, ein Maschinenunfall in Unterelldorf und die Rettung von zwei Hunden aus der Kanalisation.

"Bei allen Einsätzen konnte immer schnelle und fachgerechte Hilfe geleistet werden", sagte Cervenka mit Stolz. Außerdem wurden die Kinderfeuerwehr, die "Mini-Löschmeister" gegründet und der Jugendleistungsmarsch in Oberelldorf mitbetreut, zehn Übungen für die gesamte Wehr abgehalten und die MTA (Modulare Truppmann-Ausbildung) begonnen. Stefan Besold legte den Gruppenführerlehrgang ab. Aktuell zählt die Seßlacher Wehr 35 Aktive, darunter fünf Frauen. Wünschen würde sich Cervenka "eine bessere Zusammenarbeit bzw. Absprache der politischen Gremien bei allen Belangen um das Thema Feuerwehr". So seien die Kommandanten etwa von der Abnahme des Anbaus durch den Bauausschuss nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Ihm sei "das Herz in die Hose gerutscht", gestand Bürgermeister Martin Mittag (CSU), als er am Dienstag vom "Großbrand in der Luitpoldstraße" hörte. Dass im Herzen der Altstadt nicht mehr passierte, sei zum einen den funktionierenden Rauchmeldern in der betroffenen Wohnung, zum anderen der schnellen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu verdanken. Wer sehe, "wie eine Hand in die andere greift", sehe die Feuerwehr mit anderen Augen. Die Stadt wolle die Feuerwehren weiterhin unterstützen. Für ein neues Gerätehaus, das stelle Mittag klar, fehlten der Stadt allerdings die Mittel. Die Fläche über dem jetzigen Domizil als Schulungsräume zu nutzen, wie es bereits angedacht sei, "könnte aber funktionieren". bkn