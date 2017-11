Kommandant Dominik Alex bekam das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes

Der Kameradschaftsabend der Feuerwehr ist traditionell der würdige Rahmen, um treue und verdienstvolle Mitglieder zu ehren. Für die geleistete Unterstützung dankte Vorsitzende Ina Pohl. Mit einem Ausblick auf 2018 machte sie deutlich, dass neben dem Dienst am Nächsten in der Wehr auch die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl gepflegt werden und die Mitglieder einen aktiven Beitrag zur Belebung der Dorfgemeinschaft leisten.

Kommandant Dominik Alex sprach von regen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, die von den Aktiven wahrgenommen wurden. Abgelegt wurde die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" bis zur Stufe V sowie ein Fahrsicherheitstraining und ein zweitägiger Brandhauslehrgang. Ferner wurden weitere Lehrgänge auf Standortebene, an den staatlichen Feuerwehrschulen sowie Ausbildungsstätten sowohl überregional als auch international besucht. Alex betonte: "Nur durch die freiwillige Bereitschaft, sich zu den Regeldiensten aus- und weiterbilden zu lassen, können die Dienstleistenden den steigenden und sich wandelnden Einsatzszenarien gerecht werden." Erfreulich sei, dass sich viele Aktive für das Aufgabenfeld der neuen ICE-Strecke ausbilden ließen und bereit seien, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. Zusammen mit den Ebersdorfer Kameraden konnte der Ausbildungsstand der Tunnelbasiseinheit Coburg IV auf ein gutes Niveau gebracht werden. An der Vorbereitungsschulung "Intensivkurs Bahn" und dem Lehrgang an der IFA in Basel (International Fire Academy) nahm der stellvertretende Kommandant, Gerd Albrecht, teil. Er steht somit als weiterer Multiplikator für die Ausbildung und für die Schnellfahrstrecke zur Verfügung.

Mit Bastian Heinlein hat die Wehr erstmals einen Feuerwehr-Sport-Assistenten in ihren Reihen, Er darf künftig auch das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen abnehmen. Als jungen und engagagierten Neuzugang begrüßte der Kommandant Nils Götzelmann per Handschlag in der Wehr.

Kreisbrandinspektor Wolfgang Bayer bezeichnete die Kameradschaft in der Wehr als "super". Immer wieder zeigen hier die Dienstleistenden, auch bei nicht alltäglichen Einsätzen, welche hervorragende Arbeit geleistet wird. "Ihr stellt euch der Ausbildung, die bei euch einen hohen Stellenwert hat", lobte Kreisbrandmeister Christian Boßecker. Er bat darum, dieses auch künftig beizubehalten.

Zum Löschmeister wurde Christian Gahn nach abgelegter Gruppenführerprüfung ernannt. Den Ärmelstreifen für zehnjährige aktive Dienstzeit nahm Marcel Heinlein in Empfang und wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Er hat unter anderem die Nachfolge von Stefan Wunder als Jugendwart angetreten. Den Ärmelstreifen für 30 Jahre erhielt Oberlöschmeister und stellvertretender Kommandant Gerd Albrecht. Für seine besonderen Verdienste nahm Dominik Alex von den Führungsdienstgraden des Landkreises das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze in Empfang. Der Kommandant engagiert sich unter anderem auch als Zugführer und Gerätewart, war ehemaliger Gruppenführer und Fahnenträger. Alexandra Kemnitzer