Kolpingsfamilie ehrte den Heiligen Josef

Der Festtag des Heiligen Josef steht bei der Kolpingsfamilie Herzogenaurach hoch im Kurs. Alljährlich wird sein Patronatsfest feierlich begangen. Dieses Fest konnte in diesem Jahr am Samstag vor dem Palmsonntag gefeiert werden. Dazu gehörten ein feierlicher Einzug in die Stadtpfarrkirche, die Totenehrung, eine Messfeier und ein anschließendes Beisammensein im Pfarrzentrum.

Als Gäste waren auch Mitglieder des Josefsvereins aus Niederndorf gekommen, deren Josefifeier eine Woche zuvor stattfand. Außerdem nahmen Mitglieder des Patenvereins Höchstadt mit dem Banner am Gottesdienst teil.

Bei der Totenehrung in der Stadtpfarrkirche wurde an Gerhard Stephan und Josef Fischer gedacht und für jeden eine Kerze auf dem Sebastiansaltar platziert. Die Messfeier in der Stadtpfarrkirche gestaltete Stadtpfarrer und Präses Helmut Hetzel. In seiner Einleitung erinnerte er daran, dass Josef für den Handwerker Adolph Kolping ein wichtiger Heiliger gewesen sei. Unter den Schutz des Patrons der Arbeit stellte er auch den von ihm initiierten Gesellenverein, nunmehr die Kolpingsfamilie.

Am Vorabend zu Palmsonntag habe es einen großen Einzug in die Kirche gegeben, nicht mit Palmen, sondern mit den Fahnen und Bannern der Kolpingsfamilien und des Niederndorfer Josefsvereins. Die Messfeier endete mit dem Kolpinglied, das alle Anwesenden mitsangen. Beim gemütlichen Zusammensein im Pfarrzentrum brachte der Vorsitzende Dieter Lohmaier einige Gedanken zu Adolph Kolping, seinem Werk und dessen Schutzpatron, den Heiligen Josef. Anschließend konnten sich die Anwesenden einen kleinen Imbiss in geselliger Runde schmecken lassen.