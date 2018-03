Kolpingsfamilie Bamberg ist sehr aktiv

Als die stellvertretende Vorsitzende Monika Flanse bei der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Bamberg in der Rückschau die Veranstaltungen des letzten Jahres präsentierte, staunte so mancher im Saal.



Beeindruckende Vielfalt

Nicht nur die Anzahl der Angebote, sondern besonders auch die Vielfalt der Aktivitäten war beeindruckend. Es gab unter anderem Vorträge, Besichtigungen und Ausflüge und der Verein beteiligte sich an den kirchlichen Festen in Bamberg. Veranstaltungen wie eine Meranfahrt, die Teilnahme an der 50. Friedenswanderung in der Schweiz, das Vater-Kind-Zeltlager, Familienpaddeln auf der Regnitz, Frauenfrühstück, politische Diskussionsabende mit Bamberger Stadträten, die vielen Vorträge, die Weihnachtsbasare an den Adventssonntagen in verschiedenen Bamberger Pfarreien, die Prunksitzung der "Schwarzen Elf" in Schweinfurt, das Bauerntheater der Kolpingsfamilie Amlingstadt, aber auch der Besuch einer Kolpingsfamilie aus Rumänien und die Gestaltung und Feier des Kolpinggedenktages sind dabei nur einige Beispiele und hinterließen Spuren und unvergessliche Erinnerungen.

Aber auch das Gesellige kommt bei der Bamberger Kolpingsfamilie nicht zu kurz. "Bei Kolping wird eine lebendige Gemeinschaft in vielen Aktivitäten gelebt. Die Kolpingsfamilie ist ein verlässlicher Partner und ich bin gern dabei", so ein Mitglied.



Familie, Beruf, Religion

Drei Standbeine waren Adolph Kolping wichtig: Familie, Beruf und Religion. Im Programm wurde all das nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für immer wieder gern willkommene Gäste vereint. Insgesamt kamen über 1350 Teilnehmer zu den 68 Angeboten, die im Berichtszeitraum - größtenteils im Kolpinghaus - angeboten wurden.

Die Weihnachtsbasaraktion erbrachte auch im letzten Jahr wieder einen beachtlichen Erlös von 2500 Euro. So konnte auch diesmal wieder eine Spende an die Kolpingschule in der Partnerdiözese Nicaragua und weitere Spenden an eine Kolping-Kindertagesstätte in Rumänien und für die Missionsarbeit in Südafrika übergeben werden.

Der Kassenbericht bestätigte eine solide und gute Basis des Vereins. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer eine sehr sorgfältig geführte Kasse. Dem Vorstand wurde von der Versammlung die Entlastung erteilt. Josef Wachtler