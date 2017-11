Kolpingfamilie: Wege nach Weihnachten

Seit 2004 geht die Kolping-60-plus-Gruppe aus Neunkirchen am Brand die "Wege nach Weihnachten". Dabei wird immer eine Kirche oder Kapelle besucht - mittlerweile 50 an der Zahl. Dazu lädt sie auch im Advent 2017 ein. Programm: Donnerstag, 30. November, 9.30 Uhr Fahrt nach Igensdorf - Rückweg zu Fuß, Besinnung zum Advent in der St.-Georgs-Kirche, Rückweg über Etlaswind circa neun Kilometer; Donnerstag, 7. Dezember, 9.30 Uhr Fahrt nach Tennenlohe - Rückweg zu Fuß, Besinnung zum Advent in der St.-Magdalenen-Kirche, Rückweg über Weiher circa elf Kilometer; Donnerstag, 14. Dezember, 9.30 Uhr Fahrt nach Steinbach - Rückweg zu Fuß, Besinnung zum Advent in der Dorfkapelle, Rückweg über Dormitz circa sechs Kilometer; Donnerstag, 21. Dezember, 16 Uhr Laternenwanderung, Fußweg ungefähr zwei Stunden, Besinnung zum Advent in der Marienkapelle der Pfarrkirche St. Michael, Abschluss in Neunkirchen. Das Programm ist offen für alle Interessenten. red