Kolping feierte sein 70-jähriges Bestehen

Am Festtag des Heiligen Josef, Schutzpatron der katholischen Kirche und des Kolpingwerkes, feierte die Kolpingsfamilie Bad Staffelstein ihr 70-jähriges Bestehen. In der Pfarrkirche St. Kilian fand hierzu ein Abendgottesdienst mit Pfarrer Georg Birkel und Mitzelebranten, Ehrenpräses Monsignore Gerhard Hellgeth und Diözesanpräses Willfried Wittmann statt. Beim Festgottesdienst wurde für alle verstorbenen Kolpingmitglieder und Anliegen des gesamten Kolpingwerkes gebetet. Die beiden Kolpingbanner Bezirk Obermain und Bad Staffelstein flankierten den Altar. Anschließend fand mit den Kolpingmitgliedern im katholischen Pfarrsaal eine würdige Feier zum 70. Gründungsfest von Kolping Bad Staffelstein statt. Vorstand Winfried Butz übernahm die Leitung des Festabends. Den Gästen vom Bezirk Obermain, Wolfgang Simon und Karl Dickert, Kronach, sowie Diözesanpräses Willfried Wittmann und auch den zahlreich anwesenden Kolping-Mitgliedern aus dem heimischen Verein galt sein Willkommensgruß. Der Nachbar- und Patenverein aus Lichtenfels war wegen der eigenen Hauptversammlung entschuldigt.Nun folgte ein aufschlussreicher Rückblick der Kolpingsfamilie Bad Staffelstein mit dem Gründungsjahr 1948.



Bei der Gründung wurde mit 28 Mitglieder begonnen, danach ging es konstant aufwärts. Ein festes und buntes Programm wurde immer veranstaltet für Jung und Alt. Butz erinnerte an viele Ausflüge und Fahrten wie nach Rom im Jahr 1979 oder 1991 zur Seligsprechung von Adolph Kolping auf dem Petersplatz. Auch das Jahr 1983 war ein Höhepunkt im Vereinsgeschehen und dem Kolpingwerk: Es durften Frauen Mitglieder bei Kolping werden, in Staffelstein waren das 24 Frauen.

Butz ging auch auf die aktuelle Lage des Vereins ein, mit seinem weiterhin vielfältigen Programmen und Zielen in Beruf, Familie, Gesellschaft und Kirche. Besonders würdigte er das Wirken aller Vorsitzenden, wie Otto Dittrich, Heinz Oberle und Ehrenpräses Gerhard Hellgeth, der am Tag der Feier seinen 56. Priesterweihetag begehen konnte. Mittlerweile wirkt als aktiver Präses Pfarrer Georg Birkel.

Eine besondere Ehrung war es, Gründungsmitglied Leo Herbst für seinen Einsatz bei Kolping zu danken. Ihm wurden eine Urkunde mit Erinnerungskrug und Präsent durch Präses Birkel, Diözesanpräses Wittmann und dem Vorstand überreicht. Nun folgten Grußworte von Präses Wittmann und Wolfgang Simon, Kronach. Alle würdigten die Mitarbeit durch Kolping Bad Staffelstein auf allen Ebenen. Ludwig Alin