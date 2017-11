Kollisionen mit Dachs und Wildschwein

Bei zwei Wildunfällen wurde ein Dachs getötet. Ein angefahrenes Wildschwein lief in den Wald zurück. Die Verkehrsunfälle ereigneten sich in Elfershausen und Sulzthal. Bei Elfershausen lief der Dachs auf der Staatsstraße 2293 in einen Pkw. Der Schaden am Fahrzeug liegt bei 500 Euro. Das Wildschwein stieß beim Queren der Staatsstraße 2290 bei Sulzthal in ein Auto. Schaden: circa 1200 Euro. Zur Suche des Schweins wurde der Jagdpächter verständigt. pol