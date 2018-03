Kollision nach Vorfahrtsfehler

3500 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Haßfurt. Um 10.35 Uhr war ein 45-jähriger VW-Passat-Fahrer unter Missachtung der Vorfahrt von der Amtskellergasse nach links in die Straße "Am Ziegelbrunn" abgebogen; sein Wagen kollidierte dabei mit dem Toyota einer 74-Jährigen, die stadteinwärts fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall keine Person.