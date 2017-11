Kollision im Kreisel

Schaden in Höhe von 1000 Euro wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Haßfurt verursacht. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Opel die Osttangente in nördlicher Richtung, um anschließend in den Kreisverkehr an der Industriestraße einzubiegen. Dabei drehte er darin eine Runde und wollte anschließend auf die Kreisstraße in Richtung Prappach ausfahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pkw ebenfalls die Osttangente in nördlicher Richtung. Beim Einbiegen in den Kreisverkehr übersah er den

im Kreisverkehr befindlichen Opel und beide Autos kollidierten. Verletzt wurde niemand.