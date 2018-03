Kollision auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Hauptstraße in Viereth fuhr am Donnerstag ein 63-jähriger Seat-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke. Zugleich setzte ein 23-Jähriger mit seinem Kleintransporter zum Ausparken an. Beide Fahrzeuge touchierten sich, wobei laut Polizeiangaben ein Schaden von 800 Euro entstand. pol