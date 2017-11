Kollision an der Kreuzung

Der Fahrer eines Pkw wollte von der Wendelinusstraße kommend in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einbiegen. Da er an der Haltelinie etwas zu weit in den Einmündungsbereich geriet und Querverkehr herrschte, setzte er kurzerhand etwas zurück. Dabei kollidierte er mit einem hinten anstehenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol