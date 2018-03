Kohlestrom nur bis 2030

red



Mit der Übergabe von 1840 Unterschriften hat der Verein Energiewende ER(H)langen vor kurzem seine Forderung nach einem Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2030 bekräftigt. Adressiert waren die Unterschriften an die Bundestagsabgeordneten der Parteien des Wahlkreises Erlangen, die an den Koalitionsverhandlungen beteiligt sind, teilt der Verein mit. Volker Braun, Initiator der erst kurz vor der Bundestagswahl gestarteten Petition, legte die völlige Ignoranz des Themas Klimaschutz im Wahlkampf sowie die seiner Meinung nach notwendige Erinnerung der Bundesregierung an ihre eigenen Klimaschutzziele als wesentlichen Treiber für die Petition dar.Mit Übergabe der Unterschriften ist das Thema Kohleausstieg für die Aktiven des Vereins jedoch nicht vorbei. Am 4. November geht es gemeinsam im Bus zur Demonstration "Klima schützen - Kohle stoppen" im Rahmen der Weltklimakonferenz nach Bonn. Mitfahrer sind willkommen, Infos gibt es unter www.energiewende-erlangen.de